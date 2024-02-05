Звезде "Склифосовского" на съемках сломали нос и палец

Звезде "Склифосовского" на съемках сломали нос и палец
Дмитрий Ульянов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер рассказал, что два часа не мог дождаться скорой помощи

Дмитрий Ульянов рассказал о травме, которую он получил на съемках нового сезона сериала "Склифосовский". Актеру сломали нос, а при падении он получил травму пальца. Дмитрий поделился, что это произошло за кадром из-за непрофессионализма каскадеров. 

"Парни оказались непрофессионалами. Все случилось в подмосковных Химках",  —  поделился подробностями происшествия Ульянов.

Для артиста сразу же вызвали скорую помощь, но она не приехала. Пришлось искать медиков самостоятельно. Но и здесь удача оказалась не на стороне звезды  –   Дмитрию настойчиво предлагали прооперировать и сделать "новый" нос, а он всего-то хотел поправить "родной". 

Решить ситуацию помог приятель актера. Он тоже когда-то получал травму носа и поделился с Ульяновым контактами специалистов. Только с третей попытки актеру оказали помощь и вправили нос. 

Дмитрий признался, что ему очень важно выглядеть хорошо, и он очень переживал из-за травмы. Кроме того, параллельно актер снимался еще в трех проектах и не мог допустить, чтобы его лицо хоть немного изменилось. Ульянов вспомнил, что однажды уже ломал нос, но это было давно, и травма была не такой серьезной. 

Ранее стало известно, что звезду "Склифосовского" нашли мертвым в машине. 

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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