Композитор из Казахстана намерена отсудить у Варлей 13 млн рублей

Звезда "Кавказской пленницы" не желает платить за музыку

76-летняя Наталья Варлей оскандалилась после истории с авторскими правами – против актрисы готовит иск казахстанский композитор. С давних пор актриса на музыкальных вечерах исполняет песни на стихи, которые всегда пишет сама. А вот с музыкой дело обстоит иначе – певица пользуется услугами композиторов.

Казахстанский композитор Юлия Лебедева написала для советских фильмов несколько композиций. Пара из них были в итоге отобраны. Благодарная Варлей решила пригласить Юлию на собственный концерт в российскую столицу и пообещала оплатить дорогу. Однако Лебедева по вполне понятным причинам отказалась "дарить" кому бы то ни было свои произведения.

Одну из композиций Юлия оценивает по меньшей мере в 100 тыс. рублей. Варлей же напрочь отказывается выкладывать деньги – ссылается на собственное безденежье. Как говорит сама Лебедева, прибедняющаяся актриса привыкла, что материал ей всегда доставался совершенно бесплатно.

Варлей обвинила Лебедеву в непорядочности и отказалась искать компромисс. Когда Юлия объявила о запрете на исполнение чужой композиции, та закинула в "черный список" ее номер. И последняя решила все урегулировать в суде. Лебедева намерена отсудить 150 тыс. долларов (более 13 млн рублей по текущему курсу) – в качестве моральной компенсации.

"Исполняю песню эту раз в столетие. Почему она мне не отчисляет за мои стихи?" – отвечает Варлей.