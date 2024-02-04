Гордону вызвали скорую в студию Первого канала - СМИ

Гордону вызвали скорую в студию Первого канала - СМИ
Александр Гордон. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущему резко поплохело на съемках

Телеведущий Александр Гордон почувствовал резкое недомогание в студии Первого канала. Согласно приведенным данным, все произошло сегодня, 4 февраля. Прибывшая бригада медиков выявила у журналиста аритмию. 

После сделанного укола Александр смог вернуться к работе. Сам Гордон не давал никаких комментариев по поводу произошедшего, причина заболевания также не озвучена.

Напомним, буквально недавно в студии "Закрытого показа" на первой кнопке страны у Гордона произошла ссора с актером Никитой Кологривым, который на предложение рецензировать картину "Подельники".

В ответ 29-летний артист заявил, что считает просмотренную картину отражением человеческого сознания, быта и последствий всех неурядиц из-за "проблем, нужды". Такой ответ чрезвычайно не устроил Гордона, и последний потребовал у актера более внятного ответа. Разозленный актер после перепалки покинул студию.

Кстати, после одного из интервью Гордону пришлось приносить извинения перед зрителями за употребление спиртного во время записи программы.

Источник: Baza ✓ Надежный источник
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