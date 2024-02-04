В городах России массово отменяют спектакли с Серебряковым: что произошло

В городах России массово отменяют спектакли с Серебряковым: что произошло
Алексей Серебряков. Фото: Anton Belitsky/www.globallookpress.com
Региональные власти уже назвали причину

Ксения Раппопорт попала в опалу вместе с Алексеем Серебряковым – коллеги столкнулись с отменой мероприятий уже в нескольких городах. На этот раз скандал произошел в Ярославле, где не пожелали принимать звезд из Москвы.

Местная общественность похлопотала, чтобы отменить спектакль "Эйнштейн и Маргарита", где главные роли отведены героям торжества. Ярославский "Миллениум" объявил, что постановка отменятся. Организаторы заявили, что зрителям вернут деньги за ранее приобретенные билеты в полной стоимости.

Минкульт региона уже дал комментарий на этот счет, уточнив, что решение об отмене постановки было принято с учетом общественного недовольства. Кстати, "Эйнштейна и Маргариту" успели отменить уже в Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

По слухам, по большей части общественность возмущена Ксенией Раппопорт, выступившей против военной кампании и выразившей поддержку российским релокантам. В январе она выступила на сцене в Лондоне вместе с Данилой Козловским и Чулпан Хаматовой – втроем они собирали средства на лечение больных детей в Великобритании.

Да и Серебряков длительное время жил в Канаде, нелестно отзываясь о россиянах. Спустя несколько лет вернулся домой с семьей.

А ранее "Утро" рассказывало, как с телеэкранов убрали Ксению Раппопорт – а следом после этого и из онлайн-платформ в Интернете.

Источник: Концертно-зрелищный центр "Миллениум" ✓ Надежный источник
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