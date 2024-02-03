Отмененная Лолита обратилась к недоброжелателям

Отмененная Лолита обратилась к недоброжелателям
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость рассказала, чем сейчас занимается

После отмены большинства концертов в России Лолита Милявская нашла, чем себя занять. Она решила исправить внешний вид потолков в своем жилье, чтобы не было видно разводов, используя краску и трафарет. Об этом она рассказала поклонникам в соцсетях.

Лолита опубликовала видео, в котором поделилась тем, как проводит досуг на фоне всех проблем в карьере. Знаменитость отметила, что когда становится нечего делать, то нужно начать заниматься хоть чем-нибудь. Однако фанаты не оценили нового увлечения артистки.

В комментариях публика раскритиковала звезду. Одним не понравился выбранный цвет, другим – то, как она раскрасила свой потолок, а третьи и вовсе заподозрили у Лолиты психическое расстройство. Впрочем, психологи, оценив состояние артистки, пришли к выводу, что ничего опасного в ее увлечении нет.

После общественных возмущений отмененная Лолита обратилась к недоброжелателям. Она сообщила, что приехала в строительный магазин и накупила дополнительные аксессуары для своего нового увлечения. Хотя публика наверняка опять скажет, что старая и одинокая пенсионерка ищет себе приключений.

"Полезно трудиться", – осадила она всех недовольных.

Фото: соцсети

Позже Милявская показала, как украсила потолок еще в одной комнате и отметила, что особо краску не выбирала – другого цвета в магазине попросту не нашлось. Однако народ не был благосклонен к ее откровениям.

"Ну вот, займитесь делом, хватит в трусах бегать и свой маразм показывать", – написали ей подписчики.

Источник: соцсети
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