Почему Галкина* выгнали с Бали: в МИД сделали заявление

Почему Галкина* выгнали с Бали: в МИД сделали заявление
Максим Галкин*. Фото: соцсети
Названа причина такого решения

Юмориста Максима Галкина* не пустили в Индонезию, когда он приехал в страну для проведения концерта. Это произошло вскоре после отмены его выступления в Тайланде, в чем артист обвинил сотрудников российского дипломатического ведомства.

Галкин* указал, что все документы на въезд у него были в порядке. И он уверен – дело не в личной неприязни к нему как к артисту и помещении его в черный список. По его словам, пограничники несколько раз объяснили, что получили письмо от посольства РФ с просьбой не впускать знаменитость в страну. И в Индонезии решили не разбираться с первопричинами проблемы, а попросту удовлетворить российское прошение, чтобы избежать неприятностей.

Почему на самом деле Галкина* выгнали с Бали спустя несколько дней рассказали индонезийские власти. В МИД страны сделали заявление, что основания не пускать юмориста у них имелись – это связано с некими "иммиграционными проблемами". Другие пояснения они давать не стали.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: Detik
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей