Украинцы ликвидировали известного российского актера на Западе

Украинцы ликвидировали известного российского актера на Западе
Милош Бикович. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Ранее ему поступали угрозы

Известного российского актера сербского происхождения Милоша Биковича ликвидировали на Западе по требованию украинцев. Компания HBO сообщила, что разрывает контракт с артистом на съемки в третьем сезоне сериала "Белый лотос". 

В киноленте он должен был сыграть русского тренера по йоге по имени Валентин. Съемки со дня на день готовились к старту в Тайланде, но после обращения МИД Украины было решено заменить его на другого артиста – какого именно пока компания не разглашает. До этого Бикович получал угрозы от украинцев в соцсетях, что они сделают все, чтобы убрать его с проекта.

Сам артист позже отреагировал на новость в соцсетях. Он напомнил, что рос в Сербии и в 11 лет прятался вместе с родителями в бомбоубежищах, пока атаковали его страну. Пережить такое он не пожелает никому. 

Бикович подчеркнул, что сейчас в мире по разным обстоятельствам становится все больше военных конфликтов – ему очень хотелось бы, чтобы это поскорее прекратилось. Но его изгнание из "Белого лотоса" к этому никак не относится, поскольку является целенаправленной информационной кампанией и "торжеством абсурда".

"Мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы", – написал он.

Фото: соцсети

Артист выразил надежду, что в будущем искусство будет способно лечить, объединять и строить мосты даже в таких трудных ситуациях.

Ранее вручение "Золотого граммофона" Милошу Биковичу обернулось скандалом.

Источник: соцсети
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