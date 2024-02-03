Спирс и Тимберлейк устроили грандиозный скандал

Спирс и Тимберлейк устроили грандиозный скандал
Фото: www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Артисты припоминают друг другу прошлые обиды

Пара Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка была одной из самых популярных в начале нулевых. Артисты расстались не на самой положительной ноте и с тех пор общение не поддерживали. Однако выход мемуаров певицы спровоцировал новый грандиозный скандал в отношениях звезд.

В своей автобиографии Спирс рассказала, как Тимберлейк заставил ее сделать аборт – после этих откровений на артиста набросились поклонники с критикой. Поговаривали, что от него даже планировала уйти жена, поскольку не ожидала такого жесткого поступка от своего избранника, пусть он и произошел в прошлом.

Однако чуть позже шум поутих, и Тимберлейк решил выпустить свой новый альбом, над которым работал последнее время. На фоне релиза Спирс публично попросила у бывшего избранника прощения, указав, что его не нужно критиковать за поступок 20-летней давности. Но певец решил подлить масла в огонь.

На одном из выступлений он заявил, что не планирует ни перед кем извиняться и начал исполнение знаменитой "Cry me a river", которую посвятил расставанию с Бритни. Разразился новый скандал.

СМИ утверждают, что сейчас Джастин в бешенстве из-за такого повышенного внимания к мемуарам бывшей. Он надеялся, что со временем все про это забудут, чтобы посвятить себя премьере нового альбома. Но каждый день всплывает что-то, что рушит все его планы.

Источник: Утро.ру

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