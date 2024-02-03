Баловень судьбы: причина популярности SHAMAN больше не секрет

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Популярность Ярослава Дронова в последнее время достигла своего апогея – россияне во время опроса назвали его главным певцом 2023 года. Нумеролог Олеся Мезенцева утверждает, что это было уготовано ему судьбой во время рождения.
По словам специалиста, у SHAMAN крайне высокий уровень энергичности. Такие люди способны делать множество дел и восстанавливаться за считанные мгновения. Изначально артист был запрограммирован на то, чтобы тратить себя на социально важные дела.
Мезенцева рассказала, что у Дронова крайне высокая степень ответственности и ему важно выполнять свою работу лучше всех. Для него имеют большое значение похвала и поощрение.
По нумерологии с 22 лет у SHAMAN в жизни ожидались важные события, которые помогли бы ему реализовать свою миссию в этом мире. И именно в эти года он впервые стал участвовать в музыкальных конкурсах на ТВ.
"У него сложилось все. И выбор образа, выбор репертуара. Он появился в нужное время в нужном месте... По карте он баловень судьбы. Ему везет и прет", – раскрыла она причину популярности SHAMAN.
Ранее поклонники заподозрили женатого SHAMAN в интрижке на стороне.
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