Баловень судьбы: причина популярности SHAMAN больше не секрет

Нумеролог рассказала, что было уготовано артисту при рождении

Популярность Ярослава Дронова в последнее время достигла своего апогея – россияне во время опроса назвали его главным певцом 2023 года. Нумеролог Олеся Мезенцева утверждает, что это было уготовано ему судьбой во время рождения.

По словам специалиста, у SHAMAN крайне высокий уровень энергичности. Такие люди способны делать множество дел и восстанавливаться за считанные мгновения. Изначально артист был запрограммирован на то, чтобы тратить себя на социально важные дела.

Мезенцева рассказала, что у Дронова крайне высокая степень ответственности и ему важно выполнять свою работу лучше всех. Для него имеют большое значение похвала и поощрение.

По нумерологии с 22 лет у SHAMAN в жизни ожидались важные события, которые помогли бы ему реализовать свою миссию в этом мире. И именно в эти года он впервые стал участвовать в музыкальных конкурсах на ТВ.

"У него сложилось все. И выбор образа, выбор репертуара. Он появился в нужное время в нужном месте... По карте он баловень судьбы. Ему везет и прет", – раскрыла она причину популярности SHAMAN.

Ранее поклонники заподозрили женатого SHAMAN в интрижке на стороне.