"Потому что Земля плоская": Лоза отрицает полет Пересильд в космос

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Российский певец Юрий Лоза дал расширенное интервью, в котором вновь коснулся темы плоской Земли. Артист искренне верит в то, что теория о шарообразной планете навязана людям и является всеобщим заблуждением.
Певец заявил, что кадры полета Юрия Гагарина в космос были сняты якобы в студии. Кроме того, певец уверен, что актриса Юлия Пересильд никогда не летала в космос, а ограничилась съемками на земле. Лоза уверен, что из-за плоской Земли снимать кино в космосе попросту невозможно, так что полет звезды на МКС был инсценировкой.
"Потому что Земля плоская. И ленту не могли снять за ее пределами", – заявил Юрий Лоза.
Напомним, съемки фильма "Вызов" стали настоящим прорывом в кинематографе. Российская актриса Юлия Пересильд стала первой, кто согласился на реальные съемки в космосе. Среди россиян это произвело настоящий фурор.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что Стас Садальский публично оскорбил Юлию Пересильд и заявил, что по пьяной лавочке тоже улетал в космос.
Несмотря на обилие сомнений и критики, фильм "Вызов" с Юлией Пересильд вызывает неподдельный интерес абсолютно у всех. В российском прокате кинолента собрала два миллиарда рублей.
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