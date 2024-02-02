Сколько зарабатывает ведущий НТВ Такменев

Оказывается, быть шоуменом иногда довольно выгодно

Российский телеведущий и журналист Вадим Такменев, похоже, прикоснулся к жизни миллиардеров – в прошлом году прибыль, полученная компанией "Централ Телевижн", единственным хозяином которой является журналист, получила выручку в миллиард рублей. Прибыль составила 21 миллион.

Из заработанных денег ведущий честно выплатил налоги в размере 147 миллионов, не забыл он и сделать взносы в ФМС и ПФР, на что ушло еще сорок миллионов рублей. При этом у него есть еще доход на НТВ, раскрывать которой он не имеет права по условиям контракта.

Напомним, журналист более двадцати лет работает на телеканале НТВ. Три года назад он возглавил очередной проект "Ты супер! 60+", от предыдущих отличающийся только элегантным возрастом конкурсантов. Формат и правила шоу остались такими же, как и в прошлом сезоне. Кроме того, Вадим Такменев был участником музыкального шоу "Маска", представ перед зрителями в образе Хамелеона и с песней "Зацепила" Артура Пирожкова, однако его разоблачили в первом же выпуске.

Сетевой деятельностью ведущий пока не собирается заниматься – по его мнению, ниша уже оккупирована и плотно освоена его коллегами по журналистике и не только. Однако звезда не исключает появления по-настоящему интересного, яркого проекта, который вызовет его интерес. И если таковой появится, он, возможно, рискнет попробовать свои силы и в интернет-пространстве.

Ранее мы писали, что SHAMAN нашел способ заработать больше бюджетных денег.

