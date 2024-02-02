Странному поведению Лолиты после отмены нашли объяснение

Поступки звезды проанализировала ведущая программы "Квантовая дива"

"Голая вечеринка" вышла боком многим ее участникам. Лолита Милявская – одна из тех, для кого последствия оказались наиболее тяжелыми. Ее, как и Филиппа Киркорова, отовсюду вырезали и начали отменять концерты. Однако исполнительница хита "На Титанике" отреагировала на травлю нетипично.

Лолита не последовала примеру коллеги по сцене и не уехала из России, а приняла удар с высоко поднятой головой и занялась новым увлечением. Сначала она обрадовалась возможности отмыть квартиру, заброшенную в связи с плотным гастрольным графиком, а потом и вовсе взялась за ремонт дома.

Сейчас Лолита увлеченно украшает потолок узорами с помощью валика и трафаретов. Нетипичную реакцию звезды на "отмену" объяснила психолог Наталья Васильева. Она уверена, что подобное увлечение – лучший выход, нежели фальшивые извинения или уход в глубокую депрессию.



"Можно этим способом начать показывать свою ценность творчества, ценность уюта и домашнего очага", – заметила психолог.

Васильева подчеркнула, что подобное поведение вполне может стать попыткой вернуть утраченную репутацию и доказать, что певица способна работать и руками, а не только петь. Да, выбранный Лолитой путь нелегок, но у него есть все шансы на успех. Артистка честно призналась в том, что она уязвима и ощущает боль, но одновременно продемонстрировала силу духа. Ее пример может стать неплохим опытом для обычных людей, которые увидят, что работа надо ошибками доступна всем.

Кроме того, автор программы "Квантовая дива" уверена, что начался отличный период для Лолиты, когда она может открыться публике. Например, записать подкаст, композицию или видео и опубликовать бесплатно в социальных сетях.

Ранее мы писали, что Сергей Лавров объяснил, кому выгоден бойкот Лолиты и Киркорова.

