Адвокат объяснил, почему Данилко вышвырнули из ОАЭ

Адвокат объяснил, почему Данилко вышвырнули из ОАЭ
Андрей Данилко. Кадр: YouTube.com
Власти страны не стали мириться с его выходками

Украинский артист Андрей Данилко получил официальное извещение о том, что ему запрещен въезд в Объединенные Арабские Эмираты на всю жизнь. Согласно заявлению властей, знаменитость разжигал межнациональную рознь во время участия в корпоративе в 2022 году. Однако сам юморист уверен – дело в другом.

Данилко заявил, что запретом на въезд в ОАЭ Россия жестко отомстила ему на все выпады в адрес страны. По его мнению, россиян крайне бесит, что он высмеивает их со сцены. В то, что просто мог сработать действующий в государстве закон, он не верит.

Адвокат Сергей Жорин объяснил, почему на самом деле Данилко вышвырнули из ОАЭ. Он отметил, что долгое время страна старалась позиционировать себя как с аполитичной стороны. И поэтому все проблемы приезжих всегда должны оставаться снаружи – внутри устраивать разборки считают недопустимым.

"Руководство этой страны действительно построило максимально комфортные условия для жизни, занятий бизнесом. Они никому не позволят нарушить эту атмосферу", – заявил Жорин.

По его словам, такой подход к Данилко был справедливым, поскольку он не стал уважать установленные в стране порядки.

Источник: News.ru

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