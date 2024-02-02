После сорвавшейся свадьбы Ланская нашла новую любовь

Сердце актрисы снова несвободно

Прошлое лето должно было стать для Валерии Ланской медовым – она собиралась замуж за танцора Эдгара Голосного, с которым жила гражданским браком. Артистка даже вышла в свет с помолвочным кольцом. Но в какой-то момент все сорвалось. И вот теперь, похоже, сердце 37-летней актрисы снова несвободно.

Чтобы пережить любовную катастрофу, Ланская загрузила себя работой, сейчас у нее несколько проектов в кино и театре, все распланировано на много месяцев вперед. Но даже при плотной занятости актриса умудрилась подумать о личной жизни и завязать новые отношения. А когда ее спросили, актуален ли статус "завидная невеста", Валерия кивком подтвердила это. Однако имени счастливчика, завоевавшего ее, не назвала. Не исключено, что в скором времени публике представят нового жениха актрисы.

Поклонники Ланской по-прежнему гадают, почему она разорвала помолвку с Голосным. Сперва считалось, что плотный график не давал влюбленным видеться, поэтому любовь прошла. Но вскоре выяснилось, что для невесты важна состоятельность жениха. Он должен иметь стабильную работу, чтобы обеспечивать семью и дарить жене ощущение надежности. Гонорары хореографа, конечно, близко не догоняют заработков востребованной и популярной актрисы, у которой одновременно несколько рабочих проектов. Возможно, пара не смогла преодолеть финансовый конфликт.

Для Валерии Ланской брак мог оказаться вторым. Раньше она была замужем за Станиславом Ивановым. С режиссером Валерия прожила восемь лет и родила ему сына Артема.

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