Наглотавшаяся таблеток Рудковская чудом выжила

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Продюсер Яна Рудковская рассказала, как несколько лет назад она на волне увлечений сбрасыванием веса с помощью различных лекарственных препаратов попала в больницу. Знаменитость наглоталась популярных тайских таблеток и чудом выжила.
Рудковская вспомнила, как купила чудодейственные тайские бады за 300 долларов. Тогда ей удалось сбросить в короткий срок 10 килограммов, но последствия очень быстро дали о себе знать. Она начала страдать от отсутствия аппетита и постоянных позывов в туалет.
Позже оказалось, что в таблетках содержались вещества, которые в совокупности приводили к ужасному эффекту: появлялись проблемы со сном, головокружение, тахикардия и страшные запоры.
"Благо, очень молодая была и выжила, а были те, кого в больничках еле откачали", – указала она.
По словам Рудковской, не стоит доверять всем заманухам, что можно похудеть в короткий срок с помощью чудодейственного лекарства. Довольно часто расплачиваться за это приходится своим здоровьем.
Ранее Бородина рассказала, какой придерживается диеты, чтобы похудеть.
Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием
Некоторые политики стараются усугубить ситуацию