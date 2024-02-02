Поплавская жестко врезала признавшейся в преступлении Улицкой

Поплавская жестко врезала признавшейся в преступлении Улицкой
Яна Поплавская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поступок писательницы поразил общество

Уже который день не смолкает шумиха вокруг скандального признания популярной писательницы Людмилы Улицкой. Любимая многими россиянами сценарист созналась в нарушении российского законодательства. Она рассказала, что занимается финансированием украинской армии. На это резко отреагировала российская актриса Яна Поплавская.

Звезда советского кинематографа всегда эмоционально отвечает русофобам, которые стали активно срывать с себя маски после событий зимы 2022 года. Улицкая призналась в финансировании противника в беседе с популярными пранкерами Вованом и Лексусом. Во время звонка они представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Комментируя эту новость, Поплавская подчеркнула, что престарелая писательница действует не из-за временного помутнения рассудка – совсем наоборот, именно такая позиция отражает ее сущность.

Кроме того, Поплавскую удивил любопытный факт: неожиданно ряд культурных деятелей, которые всегда считались русскими, обнаружили у себя еврейские корни и активно начали пытаться стать частью еврейского мира. Среди таких деятелей оказалась и Улицкая.

К слову, ранее актриса Яна Поплавская вставила свои пять копеек в громкий скандал с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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