Рэпер 50 Cent восхитился трюком каскадера из России

Известный американец поделился этим видео у себя в соцсетях

Американского рэпера 50 Cent восхитил трюк, который провернул ростовский каскадер Евгений Чеботарев. Исполнитель поделился видео, которое уже набрало 11 миллионов просмотров, у себя в социальных сетях. Музыкант удивился, что могло подтолкнуть парня на выполнение столь опасного трюка.

"Что заставляет делать людей такие трюки, как этот парень?", — подписал видео известный американец.

Евгений Чеботарев регулярно шокирует своих фанатов эффектными роликами. Он рассказал, что это трюк обошелся ему дороже всех — 300 тысяч рублей. На видео каскадер едет на крыше автомобиля в полуприседе, в какой-то момент Евгений взмывает вверх, чтобы перепрыгнуть крыло истребителя, в эти секунда над головой мужчины проносится самолет.

Евгений поделился, что его ролики часто "залетают" на американских зрителей, но этот трюк стал самым популярным в блоге Чеботарева. Теперь каскадер намерен покорить своими способностями Голливуд, ведь после этого видео ему начали предлагать поучаствовать в киносъемках. Евгений рассказал, что скоро начнет оформлять все необходимые документы для поездки в Америку.

Ранее стало известно, что российский актер и боец Олег Тактаров довел до бешенства звезду Голливуда. Он сделал некое движение, после чего известный американский актер начал ему завидовать.