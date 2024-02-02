Рэпер 50 Cent восхитился трюком каскадера из России

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Американского рэпера 50 Cent восхитил трюк, который провернул ростовский каскадер Евгений Чеботарев. Исполнитель поделился видео, которое уже набрало 11 миллионов просмотров, у себя в социальных сетях. Музыкант удивился, что могло подтолкнуть парня на выполнение столь опасного трюка.
"Что заставляет делать людей такие трюки, как этот парень?", — подписал видео известный американец.
Евгений Чеботарев регулярно шокирует своих фанатов эффектными роликами. Он рассказал, что это трюк обошелся ему дороже всех — 300 тысяч рублей. На видео каскадер едет на крыше автомобиля в полуприседе, в какой-то момент Евгений взмывает вверх, чтобы перепрыгнуть крыло истребителя, в эти секунда над головой мужчины проносится самолет.
Евгений поделился, что его ролики часто "залетают" на американских зрителей, но этот трюк стал самым популярным в блоге Чеботарева. Теперь каскадер намерен покорить своими способностями Голливуд, ведь после этого видео ему начали предлагать поучаствовать в киносъемках. Евгений рассказал, что скоро начнет оформлять все необходимые документы для поездки в Америку.
Ранее стало известно, что российский актер и боец Олег Тактаров довел до бешенства звезду Голливуда. Он сделал некое движение, после чего известный американский актер начал ему завидовать.
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