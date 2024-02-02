Почему мужу Довлатовой нельзя появляться на публике: раскрыта причина

Телеведущая заявила, что дело в его работе

Уже 17 лет Алла Довлатова счастлива в браке, что большая редкость для мира шоу-бизнеса. С супругом Алексеем Бородой они растят дочку. Телеведущая часто упоминает мужа в интервью, однако на публике избранника Аллы почти никто не видел. Телеведущая рассказала, что его скрытный образ жизни связан с работой, которая подразумевает непубличность.

Довлатова поделилась, что супруг — полковник полиции. Именно поэтому он не должен "светиться" в прессе и на снимках, которые увидит большое количество людей. Также телезвезда подчеркнула, что с пониманием относится к такой особенности службы мужа.

"Мой муж – полковник полиции, человек не просто непубличный, но даже по контракту не может появляться где-либо", — поделилась подробностями ведущая.

49-летняя Алла Довлатова замужем не в первый раз. Предыдущий союз с бизнесменом Дмитрием Лютым был неудачным, а сама телезвезда рассказывала, что натерпелась от экс-супруга. Тем не менее от Дмитрия она родила двух детей.



Ранее стало известно, что 49-летний Павел Деревянко наконец вывел в свет свою возлюбленную. Новой избранницей популярного актера, который раньше очень любил рассказывать о своей полигамии, стала молодая девушка не из сферы шоу-бизнеса.