Почему мужу Довлатовой нельзя появляться на публике: раскрыта причина

Почему мужу Довлатовой нельзя появляться на публике: раскрыта причина
Алла Довлатова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая заявила, что дело в его работе

Уже 17 лет Алла Довлатова счастлива в браке, что большая редкость для мира шоу-бизнеса. С супругом Алексеем Бородой они растят дочку. Телеведущая часто упоминает мужа в интервью, однако на публике избранника Аллы почти никто не видел. Телеведущая рассказала, что его скрытный образ жизни связан с работой, которая подразумевает непубличность. 

Довлатова поделилась, что супруг  —  полковник полиции. Именно поэтому он не должен "светиться" в прессе и на снимках, которые увидит большое количество людей. Также телезвезда подчеркнула, что с пониманием относится к такой особенности службы мужа.

"Мой муж – полковник полиции, человек не просто непубличный, но даже по контракту не может появляться где-либо",  —  поделилась подробностями ведущая. 

49-летняя Алла Довлатова замужем не в первый раз. Предыдущий союз с бизнесменом Дмитрием Лютым был неудачным, а сама телезвезда рассказывала, что натерпелась от экс-супруга. Тем не менее от Дмитрия она родила двух детей. 

Ранее стало известно, что 49-летний Павел Деревянко наконец вывел в свет свою возлюбленную. Новой избранницей популярного актера, который раньше очень любил рассказывать о своей полигамии, стала молодая девушка не из сферы шоу-бизнеса. 

Источник: Леди Mail ✓ Надежный источник
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