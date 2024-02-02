Агутин не сдержал чувства после новости о разводе: "Улетучилось все, высохло"

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Долгое время популярные певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум демонстрировали публике идеальные отношения. Однако в последнее время в прессе появляется все больше новостей о том, что звездная пара оказалась на грани развода. А когда Агутин опубликовал крайне печальный пост в социальных сетях, подписчики начали бить тревогу.
Тем более, что у пары еще в начале супружеской жизни были серьезные проблемы. Поговаривают, что Агутин часто изменял Анжелике, так что в молодости артистка много страдала. Теперь же стало известно, что знаменитость решила перебраться к общей дочери звезд, которая с рождения живет в США.
Разумеется, расставание артистов вызвало много разговоров. Поклонники считают, что отношения в паре резко ухудшились. Грустный пост Агутина подлил масла в огонь. Пользователи социальных сетей уверены, что Леонид тоскует из-за отъезда жены за границу.
"Улетучилось все, высохло.
Тучи стучились промочить.
Только камень такой вымахал,
Что водой его не сточить", – написал артист.
Поклонников такой пронзительный пост не на шутку испугал.
"Как это все грустно"; "Он прям оплакивает отношения с Анжеликой"; "Может, все еще наладится? Будем верить в хорошее", – комментируют публикацию пользователи Сети.
К слову, ранее американская дочь Агутина угодила в скандала из-за откровенного наряда на концерте.
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