Агутин не сдержал чувства после новости о разводе: "Улетучилось все, высохло"

Агутин не сдержал чувства после новости о разводе: "Улетучилось все, высохло"
Леонид Агутин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники очень переживают за любимых звезд

Долгое время популярные певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум демонстрировали публике идеальные отношения. Однако в последнее время в прессе появляется все больше новостей о том, что звездная пара оказалась на грани развода. А когда Агутин опубликовал крайне печальный пост в социальных сетях, подписчики начали бить тревогу.

Тем более, что у пары еще в начале супружеской жизни были серьезные проблемы. Поговаривают, что Агутин часто изменял Анжелике, так что в молодости артистка много страдала. Теперь же стало известно, что знаменитость решила перебраться к общей дочери звезд, которая с рождения живет в США.

Разумеется, расставание артистов вызвало много разговоров. Поклонники считают, что отношения в паре резко ухудшились. Грустный пост Агутина подлил масла в огонь. Пользователи социальных сетей уверены, что Леонид тоскует из-за отъезда жены за границу.

"Улетучилось все, высохло.
Тучи стучились промочить.
Только камень такой вымахал,
Что водой его не сточить", – написал артист.

Поклонников такой пронзительный пост не на шутку испугал.

"Как это все грустно"; "Он прям оплакивает отношения с Анжеликой"; "Может, все еще наладится? Будем верить в хорошее", – комментируют публикацию пользователи Сети.

К слову, ранее американская дочь Агутина угодила в скандала из-за откровенного наряда на концерте.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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