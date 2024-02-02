Довела себя до самоуничтожения: что случилось с Пугачевой

Артистка слоняется по заграницам

Долгое время знаменитая российская певица Алла Пугачева была королевой отечественной эстрады. Артистка блистала на сцене несколько десятилетий и пользовалась особым почетом у публики и властей. Теперь же, на старости лет, знаменитость вынуждена слоняться по чужим странам. С громким заявлением по поводу судьбы экс-примадонны выступил известный музыкант Юрий Лоза.



Артист обратил внимание, что сумасшедшая популярность Пугачевой во многом была связана не с творческими успехами (хотя и в этой сфере артистка многого достигла), а с чередой громких скандалов. Знаменитость меняла мужей, решала судьбу своих коллег по сцене и в целом ни в чем себе не отказывала.



Лоза считает, что в конце концов Пугачева сама разрушила себя как артистку. Знаменитость много курила, что негативно сказалось на ее голосе. Юрий уверен, что теперь Пугачева уже не сможет найти себе место на сцене. Ее песни давно разобрали другие артисты.



Как певица Пугачева полностью утратила интерес публики. Музыкант подчеркнул, что Пугачева сама довела себя до самоуничтожения в творческой сфере. Надо полагать, теперь ей остается только доживать свою жизнь вдали от родной страны.



К слову, ранее стилист выдал подробности работы с Аллой Пугачевой.

