Глава МИД Израиля пришел в восторг из-за решения по "Би-2"

Дипломат встретился с музыкантами

С депортированными из Таиланда участниками "Би-2" встретился глава МИД Израиля Исраэль Кац. Об этом он лично рассказал в своих социальных сетях. Он назвал рокеров одной из ведущих групп среди российских музыкантов и пришел в восторг из-за того, что у него получилось добиться депортации музыкантов в Тель-Авив.

"Наша работа – заботиться о защите и безопасности израильских граждан во всем мире, и нам это удалось", — цитирует министра телеканал RT.

У пятерых из семи задержанных было российское гражданство. Именно поэтому власти Таиланда планировали отправить россиян в нашу страну. Однако, как написал Кац, благодаря "умной дипломатической работе" музыкантов отправили в Тель-Авив. Глава МИД Израиля сообщил, что если бы не он, то в России музыкантов ждало бы длительное заключение. Свой пост он дополнил фразой "музыка победит".

В конце января участников группы "Би-2" задержали на Пхукете из-за отсутствия разрешения на работу в королевстве Таиланд, напоминает "Радио 1". Им выписали штраф и отпустили, а после снова арестовали и доставили в Бангкок в миграционную полицию. В камере с ужасными условиями россияне ожидали своей участи. В результате 31 января стало известно, что "Би-2" в полном составе вылетели в Тель-Авив.