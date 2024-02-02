Кому выгоден бойкот Киркорова и Лолиты: Сергей Лавров назвал имена

В прессе продолжают обсуждать последствия "голой вечеринки"

Конец декабря прошлого года стал черным днем для многих российских артистов. Те, кто решили поучаствовать в вертепе блогера Насти Ивлеевой, столкнулись с огромными проблемами. Звездных любителей потрясти своими оголенными телесами начали повсеместно отменять. С неожиданным заявлением по поводу происходящего выступил популярный российский продюсер Сергей Лавров.



Эксперт по звездной тусовке рассказал, кому выгоден бойкот знаменитостей. Как известно, самый сильный удар пришелся по поп-королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову и певице Лолите Милявской. Этих акул российского шоу-бизнеса буквально "распяли". Их убрали из всех новогодних телепередач, отменены концерты знаменитостей в городах России. Дошло до того, что Киркоров сбежал в США, а Лолита занялась ремонтом.



Лавров назвал имена лиц, которым выгодна такая отмена артистов. Оказалось, что больше всего из-за происходящего выиграют сами Киркоров и Милявская. По крайней мере, в этом убежден продюсер. Он пояснил, что за время отмены публика истоскуется по любимым артистам, и когда вернутся, то станут еще более востребованными, чем до бойкота.

"Киркорову, Лолите и другим артистам пойдет на пользу, если их не будут показывать по телевизору. Чем больше мы видим артиста на экране, тем меньше люди ходят на его концерты", – пояснил Лавров.

