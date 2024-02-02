Дочь Хайди Клум рассказала о реакции на регулярные обнажения матери

Знаменитость не стесняется собственного тела

Знаменитая модель Хайди Клум в свои 50 лет активно хвастается фигурой. Ей удалось сохранить подтянутые формы, которые она регулярно показывает перед камерой. Светские фотографы неоднократно ловили звезду на пляже в окружении детей, где мировая звезда попросту ходила топлес. Со стороны казалось, что все члены семьи давно привыкли к выходкам собственной матери, но оказалось, что это не так.

Дети Хайди Клум в одном из недавних подкастов рассказали о реакции на регулярные обнажения матери. По словам 19-летней дочери модели Лени, ей всегда было неловко от такого пристрастия своего родителя. Когда к ней домой приходили подруги, Клум могла спокойно выйти к ним для приветствия с оголенной грудью.

"Мне было так неловко и страшно", – делится девушка.

Однако, по ее словам, ничего особенного в этом она не видит – модель всегда загорает дома без верха, поэтому никто из членов семьи не считает это предосудительным. Лени чувствовала смущение исключительно потому, что у других людей матери, как правило, не раздеваются настолько сильно в присутствии посторонних.