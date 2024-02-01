"Все! Уволен!": Ирина Ортман раскрыла секреты будущего шоу

Одна из обитательниц "музыкальной стены" в восторге от того, что ждет зрителей очередного сезона

Участница группы "Тутси" Ирина Ортман – одна из немногих артисток, про которых не говорят "зазвездилась". Сейчас она занимает место на музыкальной стене, являясь постоянным членом "экспертной сотни" популярного телешоу "Ну-ка, все вместе!". Ирина раскрыла секреты предстоящего сезона шоу, носящего имя "Ну-ка, все вместе! Хором!".

Артистка призналась, что первые пару выпусков экспертам было трудно. Сложно было не встать, видя на сцене, например, коллектив ветеранов, хотя порой сами оценивающие видели, что предыдущие конкурсанты сильнее и шанс нужен им.



"Сергей Лазарев придумал выход... Не могу рассказать, все увидите сами!", – заявила Ортман.

Ирина рассказала, что за несколько сезонов все участники проекта сдружились и стали семьей. Особенно когда наконец разобрались, как работает шоу, и смогли оценить динамику и перспективы. По мнению певицы, "Ну-ка, все вместе" можно назвать самым успешным вокальным проектом, потому что здесь интересно не только смотреть номера участников, но и вникать в то, что происходит на музыкальной стене. И это, добавила артистка, зрители еще не все видят из того, что происходит за кадром.

Самое главное, по мнению Ирины Ортман, это взаимное уважение экспертов. Да, бывают конфликты, особенно когда не совпадает оценка участников, ведь обитатели стены избалованы хорошим уровнем конкурсантов и если не совпадает выбор нажавших или не нажавших кнопку, порой приходится приводить аргументы в пользу принятого решения.

Ведущих проекта Ирина безусловно считает удачной находкой. Особенно их постоянные стычки друг с другом и с экспертами, которые украшают шоу. Наполненные искрометным юмором и яркими метафорами, шуточки Сергея Лазарева и Николая Баскова удачно заполняют период между участниками. Хотя самого Лазарева Ирина считает въедливым и строгим ведущим, ведь он – предводитель экспертной сотни и на нем большая ответственность. Артистка рассказала, что Лазарев может и обругать, и врезать за неконструктивную критику.

"Может крикнуть: Все! Уволен!", – говорит Ирина.



Однако, добавляет она, несмотря на несколько реальных случаев увольнения экспертов, основной костяк держится уже несколько сезонов.

Ранее мы рассказывали, как на съемках одного из выпусков Николай Басков угрожал убить Алексея Глызина микрофоном.

