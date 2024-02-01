Раскритиковавший могилу Этуша журналист отреагировал на иск вдовы артиста

Известный участник "Пусть говорят" сделал заявление в ответ на иск вдовы Владимира Этуша

Известный российский журналист отреагировал на иск вдовы Владимира Этуша Елены в свой адрес, предложив ей бесплатно убирать могилу актера в течение зимы.

Вдова артиста обратилась в суд с жалобой на Сорокина и телеканал "ТВ Центр" на слова об отсутствии уборки на могиле исполнителя роли Шпака в культовой комедии.

Журналист признался, что такой суммы у него нет, и предложил вдове до конца зимы чистить снег на могиле звезды советского кинематографа, расположенной на Новодевичьем кладбище. Он также отметил, что иск шокировал его, поскольку сам Сорокин всегда поддерживал Елену, выступая на телевидении.

"Она хочет получить миллион рублей компенсации за то, что мне не понравилось состояние могилы Владимира Этуша в тот день, когда я был на кладбище", – подчеркнул журналист.



Он добавил, что безумно любит Владимира Этуша и, уважая его память, готов регулярно организовывать уборку захоронения в течение всей зимы. Кроме того, Сорокин добавил, что снегом засыпана только могила Этуша. Расположенные рядом места упокоения Владимира Жириновского, Дмитрия Хворостовского и других знаменистостей вычищены.

Напомним, что семья актера поставила ему памятник на собственные средства, руководствуясь прижизненными рекомендациями самого артиста. На открытии памятника были члены семьи актера, его коллеги по театру Вахтангова и другие собратья по ремеслу.

Ранее мы писали, что на могиле Владимира Этуша происходят странные вещи: в руку медной фигуры артиста постоянно вкладывают живые цветы.



