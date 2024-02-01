"Народ от него устал": Сергей Лавров объяснил решение властей против Киркорова

"Народ от него устал": Сергей Лавров объяснил решение властей против Киркорова
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Через пару лет поп-король вновь начнет собирать аншлаги по стране, уверен продюсер

Поп-король отечественной сцены может вернуться к концертной деятельности и прежней светской жизни через два года. А небольшой отдых лишь пойдет Филиппу Киркорову на пользу, уверен продюсер и концертный промоутер Сергей Лавров.

Экс-директор Софии Ротару полагает, что россияне сильно устали от Филиппа. Поэтому для певца все складывается в лучшую сторону: вернется без проблем к публике со своими известнейшими песнями, практически каждая из которых уже является бессмертным хитом.

Лавров выразил надежду, что власти смягчат свое решение, и Киркоров однажды вернется в страну с кассовыми концертами. А о возвращении на телевидение пока что говорить не приходится.

"Мне кажется, народ от него немножко устал. Если его не будут показывать два года, он потом еще больше денег заработает, – высказался Лавров.

Безусловно, утверждает Лавров, возвращение Филиппа будет громким, ярким и фееричным. А два года без сцены – не такой большой срок для столь известного артиста.

А ранее Лавров объяснил, что заставило российского поп-короля улететь в Соединенные Штаты.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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