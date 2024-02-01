"Такая ржака, что слов нет": Лоза высказался о "Песне года"

Композитор сомневается в таланте коллег по цеху

Текст для песни может сочинить любой желающий, а вот для написания действительно стоящих стихов для артиста требуется истинный талант, считает исполнитель и композитор Юрий Лоза.

Поэт-песенник признался, что его прямота постоянно становилась причиной многих ссор. Как-то Лоза писал книгу "Научу писать хиты", где рассказывал, как сочинить текст для музыки. Для стихов, уверен исполнитель, необходим талант. Для всего прочего же сгодится любая рука.

"Не верите – послушайте "Песню года", это такая ржака, что слов нет", – высказался Лоза.

Автор хита "Плот" вспомнил, как решил позаимствовать для описания наглядного примера в своей книге отрывок из стихотворения Дианы Арбениной, лидера "Ночных снайперов". Для этого Лоза решил связаться с автором и попросить у него разрешения. Та ответила неохотным согласием. Лоза затем прислал ей написанную книгу – с тех пор Арбенина не желает с ним разговаривать.

А все дело в том, что поэт-песенник критически отнесся к работе коллеги. Музыкант при этом недоумевает из-за реакции Арбениной, задаваясь риторическим вопросом, как можно не принимать критику и исключать такую возможность для публики, являясь автором произведения.

А ранее Лоза отказался посвящать песню Михаилу Горбачеву после его кончины, заявив, что тот лишь "раздербанил" Родину.