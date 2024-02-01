Рыжий звезда "Ералаша" наконец рассказал о вражде с директором киножурнала

Рыжий звезда "Ералаша" наконец рассказал о вражде с директором киножурнала
Саша Лойе. Фото: кадр из киножурнала "Ералаш"
Саша Лойе признался, почему перестал сниматься в "Ералаше"

Александра Лойе полюбила вся аудитория киножурнала сразу. Смешной конопатый рыжий мальчишка завоевал сердца зрителей своей харизмой и актерским талантом. Позже он добавил в копилку еще одну роль – Вова Сидоров, хулиган из рекламы "Херши-колы". Однажды рыжего мальчишку просто не увидели в очередном выпуске "Ералаша". Спустя годы актер раскрыл причину своего исчезновения.

Оказалось, что он перестал сниматься по банальной причине: конфликт с руководством киножурнала. По словам Лойе, Грачевский начал превращать "Ералаш" в бизнес-проект, что было вполне логично для того времени. Соответственно, изменились его отношения с окружающими, и это, конечно, коснулось артистов всех возрастов.

"Борис Юрьевич решил мне сообщить, кому я всем обязан", – вспоминает артист.

Лойе заметил, что Грачевский решил приватизировать и его, но желаемой реакции не дождался и больше рыжего мальчишку на съемки не приглашали. В интервью директор "Ералаша" позже сказал, что Лойе "кончился как артист" и "зазвездился". Сейчас обсуждать прежние конфликты Александр не намерен, тем более что одного из участников уже нет. Он продолжает сниматься в кино и играть в театре. Александр Лойе занят в двух проектах: "Челюскин. Первые" и "Операция Карпаты", плюс спектакль "Без свидетелей", где с ним играют Евгений Тихомиров и Оскар Кучера.

Напомним, "Ералаш" – детский юмористический киножурнал, выпускаемый с 1974 года и до сих пор.

Ранее мы писали, что вдова Бориса Грачевского подумывает о ребенке от покойного мужа.

Источник: АИФ ✓ Надежный источник
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