Цыганов емко ответил критикующим его за "Мастера и Маргариту" россиянам

Артист не стал хранить молчание по поводу скандала

Премьера новой экранизации "Мастера и Маргариты" стала громким событием января. В первую очередь, из-за взглядов людей, принимавших участие в создании картины, а во-вторую, из-за критики недовольных зрителей. В итоге основное общественное недовольство свалилось на исполнителя главной роли Евгения Цыганова.

Сперва ему припомнили скандальные слова об Украине, а после в соцсетях стали писать об ужасном результате его трудов. Некоторым людям настолько не понравился фильм, что они стали забрасывать Цыганова возмущенными замечаниями.

Комментаторы стали устраивать на его странице ожесточенные баталии, разбираясь, что именно хотел сказать и передать Булгаков своим произведением. И в итоге конструктивные споры стали перерастать в личные оскорбления. Вскоре и сам артист обратил внимание на то, что происходит на его странице. Но Цыганов не стал принимать участие в перепалке, а емко ответил критикующим его за "Мастера и Маргариту" россиянам.

Актер опубликовал стоп-кадр из фильма "Собачье сердце", где профессор Преображенский задумчиво сидит за столом.

"Откуда столько знатоков Булгакова? Нормальные же казанские пацаны все еще недавно были...", – сделал он отсылку к "Слово пацана".