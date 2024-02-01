Появилось провокационное видео, которое вызвало вопросы у поклонников

Знаменитый артист Ярослав Дронов после взлета своей творческой карьеры стал пользоваться невероятной популярностью у представительниц женского пола. Однако на все знаки внимания в свой адрес он реагирует, ведь у певца давно есть жена. Тем не менее, недавно на просторах Сети появилось провокационное видео, после которого женатого SHAMAN заподозрили в интрижке на стороне.

Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram счастливый ролик с букетом цветов. В нем она говорила, что только вернулась домой после командировки и обнаружила крайне приятный сюрприз в виде презента. Директор Лиги безопасного интернета буквально светилась от счастья и радостно улыбалась. Скрывать имя того, кто подарил ей его, она не стала.

"Ярослав поздравляет меня с внесением в санкционный список. Настоящие весенние цветы", – сообщила она.

Публика отреагировала на ролик молниеносно. В Сети люди стали писать, что это не первый раз, когда SHAMAN и Мизулина обмениваются друг с другом знаками внимания. Они напомнили, что некоторое время назад артист заигрывающе передавал ей привет со своего концерта, а общественник, в свою очередь, показывала, как танцует под его песни.

Ранее появились новости, что против SHAMAN началась проверка в правоохранительных органах. Позже артист отреагировал на информацию, отметив, что ничего об этом не знает.