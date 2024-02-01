Стало известно о резком ухудшении состояния Блиновской в СИЗО

"Королева желаний" сильно похудела

Главная марафонщица страны Елена Блиновская впала в депрессию. После ареста всех счетов, попав под домашний арест, "королева желаний" решила устроить вечеринку, за что ее и отправили в СИЗО. Оказалось, что в камере на 20 человек Елене не так комфортно, как в шикарном особняке, и ее душевное состояние резко ухудшилось. Сообщается, что Блиновская совсем не общается с сокамерницами и резко похудела.

Предполагается, что через несколько дней автора марафона желаний переведут из карантинной камеры в обычную. Там у заключенной будет возможность пользоваться всеми благами: холодильником, библиотекой и даже "салоном красоты". Также Елена сможет гулять каждый день и заказывать персональные обеды из "кулинарной лавки". Однако пока не известно, как отреагирует блогер на то, что наравне с остальными заключенными ей предстоит наводить порядок в помещениях. По арестом Блиновская пробудет до 26 апреля.

Напомним, популярный блогер Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Также на "фею желаний" завели уголовные дела по отмыванию денег и незаконному обороту средств. Все многомиллионные счета Блиновской арестовали, а сама Елена должна налоговой уже больше 1,4 миллиарда рублей. Блогер собирается подать на банкротство.

Ранее сообщалось, что Собчак пытается отмазать Блиновскую.