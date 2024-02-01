Группа "Би-2" окончательно отреклась от России

Группа "Би-2" окончательно отреклась от России
Группа "Би-2". Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисты выступили с заявлением

Все участники группы "Би-2" были освобождены из миграционного отдела тайской полиции. Музыканты из Бангкока отправились в Тель-Авив. Кадры с их прибытием в Израиль появились в распоряжении "Пятого канала".

После урегулирования ситуации с задержанием в Тайланде, представители коллектива дали интервью, в котором высказались о произошедшем. Лева* заявил, что инцидент стал для него неожиданным, поскольку он был уверен, что с документами все в порядке. По его мнению, вся группа понесла наказание, несоизмеримое с нарушением.

Артист утверждает, что гордится тем, что является израильтянином, поскольку посольство страны оказало главную помощь в его освобождении. Шура из "Би-2" отметил, за благодарен также Австралии и США. Про российских дипломатов после инцидента хороших слов они сказать не могут.

"Я в России жить больше не буду, нет... Мне то, что сейчас происходит в России, абсолютно неинтересно", – заявил Егор Бортник* и окончательно отрекся от РФ.

Ранее адвокат Айвар в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" говорила, что музыкантов "Би-2" могли депортировать также в Россию, поскольку они имеют российское гражданство. Хотя сами лидеры коллектива рассказывали, что отказались от него много лет назад.

*Егор Бортник признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: Пятый канал
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