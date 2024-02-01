Группа "Би-2" окончательно отреклась от России

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Все участники группы "Би-2" были освобождены из миграционного отдела тайской полиции. Музыканты из Бангкока отправились в Тель-Авив. Кадры с их прибытием в Израиль появились в распоряжении "Пятого канала".
После урегулирования ситуации с задержанием в Тайланде, представители коллектива дали интервью, в котором высказались о произошедшем. Лева* заявил, что инцидент стал для него неожиданным, поскольку он был уверен, что с документами все в порядке. По его мнению, вся группа понесла наказание, несоизмеримое с нарушением.
Артист утверждает, что гордится тем, что является израильтянином, поскольку посольство страны оказало главную помощь в его освобождении. Шура из "Би-2" отметил, за благодарен также Австралии и США. Про российских дипломатов после инцидента хороших слов они сказать не могут.
"Я в России жить больше не буду, нет... Мне то, что сейчас происходит в России, абсолютно неинтересно", – заявил Егор Бортник* и окончательно отрекся от РФ.
Ранее адвокат Айвар в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" говорила, что музыкантов "Би-2" могли депортировать также в Россию, поскольку они имеют российское гражданство. Хотя сами лидеры коллектива рассказывали, что отказались от него много лет назад.
*Егор Бортник признан иноагентом по решению Минюста РФ
Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием
Некоторые политики стараются усугубить ситуацию