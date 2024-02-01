Беглец Ревва вернулся в Россию и сделал громкое заявление

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Только все начали забывать о последнем побеге Александра Реввы в Дубай, как он снова вернулся в Россию. Певца в обществе жены заметили на премьере фильма "Конец света". Артур Пирожков поздравлял Павла Деревянко, который сыграл главную роль в кинокартине. Вел себя артист спокойно и непринужденно.
Впрочем, сам Александр и его жена Анжелика не очень-то хотели афишировать свое появление в Москве. Фотографий и видео с премьеры супруги не выкладывали, но засветились на видео Натальи Рудовой, которая поделилась им в своем блоге.
Смогли поймать в кадр "неуловимого" артиста и журналисты. На вопрос о самом "хайповом" поступке, Ревва ответил с ноткой пафоса.
"Когда я запел. Человек, который не умеет петь, запел. Вот это хайп!" – сделал громкое заявление артист.
Многие отечественные звезды считают Ревву предателем, хоть он и выглядит настоящим ангелом наряду со всеми иноагентами, которых сейчас в шоу-бизнесе развелось немало. Например, до сих пор певец не высказал свою политическую позицию, и многие уверены, что артист не поддерживает действия властей и продолжает зарабатывать в России.
Кроме того, певец уже дважды пытался эмигрировать, но всякий раз возвращался в родные пенаты. Так, сначала артист уехал с семьей в Испанию. Но, потратив все накопления, прибежал на родную сцену, сообщив, что он просто ездил отдыхать. В январе певец снова побросал вещи в чемодан после того, как его лишили эфирного времени в "Песне года" и уехал в Дубай, где не так давно приобрел дорогую виллу.
Впрочем, скорое возвращение Реввы было предсказуемым. Ранее Захар Прилепин высказал, что думает об артисте.
Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием
Некоторые политики стараются усугубить ситуацию