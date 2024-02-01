Почему Киркорова отказываются лишить звания народного артиста

Продюсер рассказал, кого еще следует подвергнуть наказанию

Звезды "голой" вечеринки продолжают расплачиваться за присутствие в клубе "Мутабор". Лолита до сих пор сидит без концертов, а над Филиппом Киркоровым и Димой Биланом нависла вероятность лишения звания народного и заслуженного артистов РФ. И сколько они не извинялись, не доказывали свою преданность, помогая пострадавшему Белгороду, этот вопрос остается открытым. Каковы шансы, что исполнители сохранят свои титулы, поделился продюсер Павел Рудченко.

Шоумен уверен, что до таких жестких мер не дойдет, и Киркоров с Биланом останутся народным и заслуженным артистами. Такие выводы Рудченко сделал, исходя из высказываний депутатов комитета культуры. А вот кого и стоит наказать по всей строгости, так это артистов, высказавшихся против России и власти.

"Когда есть антироссийские высказывания, начинают рвать российский паспорт, публично унижать органы власти и народ, недобросовестно относиться к нашей стране, критиковать, вот здесь возникает вопрос, зачем таким гражданам носить звание заслуженного или народного артиста России", — поделился мнением продюсер.

Кроме того, Рудченко считает, что нужно дать точное определение понятию "неприемлемое поведение". Так, пожилых артистов, у которых с возрастом развилось психическое заболевание и они не могут себя контролировать, по мнению продюсера, тоже не стоит лишать званий.

Ранее стало известно, что обнаглевший директор Киркорова устроил в США беспрецедентную выходку.