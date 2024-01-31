Почему Михалков спас сбежавшую на Украину актрису Горбачеву

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Постановщик и актер Никита Михалков выручил в сложной ситуации актрису, сыгравшую главную роль в сериале "Чики". Исполнительница роли Жанны поначалу выступала против спецоперации и даже уезжала на Украину, но со временем кардинально изменила мнение о происходящем. Режиссер согласен сотрудничать с Ириной Горбачевой, потому что верит ей.
"То, что Ира говорила раньше, и то, что говорит сейчас, – не потому, что перепугалась. А потому что изменилась", – заявил режиссер.
В январе Ирина Горбачева, сыгравшая кошку в экранизации "Бременских музыкантов", рассказала, что ее жизнь рухнула после начала февральских событий 2022 года. Развод с мужем подкосил молодую звезду, которая сначала вслед за супругом уехала на Украину, потом развелась и вернулась в Россию.
Никита Михалков заметил, что сотрудничать с тем, кого он не уважает, не может и не будет. Но уважение к Горбачевой он не потерял. По словам режиссера, артистка многое осознала после сложного периода в своей жизни, она сейчас поддерживает беженцев и помогает пострадавшим от военных действий.
Ранее мы писали, что создатель канала "Бесогон-ТВ" предлагал заблокировать YouTube-каналы, противоречащие интересам России, в ответ на уничтожение его собственного детища.
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