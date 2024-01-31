Власти Таиланда посоветовали участникам "Би-2" обратиться в ООН

Правоохранители заявили, что не следует политизировать арест группы

Произведенный на территории Таиланда арест группы "Би-2" не следует политизировать – артисты были привлечены к ответственности из-за нарушения местного законодательства, заявил замглавы Иммиграционного бюро полиции королевства Пхаттхана Нучанат.

Напомним, участников музыкального коллектива задержали на Пхукете за трудовую деятельность, осуществлявшуюся без разрешения местных властей. Каждого оштрафовали на 95 долларов.

Нучанат указал, что всех нарушителей передали иммиграционной полиции. В настоящее время музыканты находятся в центре временного содержания. Только Егор Бортник* вылетел в Израиль, где имеет гражданство. Остальные участники коллектива до сих пор за решеткой.

Кстати, к таиландским властям уже успели обратиться зарубежные правозащитники, призвавшие местные власти освободить арестованных и дать возможность вылететь из страны – под предлогом возможного судебного преследования в России в случае депортации в РФ. Однако на этот счет у правоохранителей королевства уже есть решение.

"Они могут обратиться в ООН за получением статуса политического беженца", – заявил Нучанат.



А ранее юрист Дмитрий Аграновский рассказал для телеканала "360", какие последствия ждут участников Би-2 за незаконный концерт в Таиланде.

*признан иностранным агентом решением Минюста