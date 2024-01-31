Обнаглевший директор Киркорова устроил в США беспрецедентную выходку

Максим Ситник "отрывался" на тренировках в спортзале

Максим Ситник, новый директор поп-короля российской эстрады, некоторое время назад вместе с работодателем летал в Америку. Вел он себя там, прямо скажем, неэтично.

Ситник – фанат спорта и не стесняется хвастаться собственным телом, демонстрируя бицепсы, кубики пресса и прочие красоты. Тренировки он не пропускает никогда, потому что спорт для него – важная часть в жизни. В Америке Максим тоже первым делом нашел спортзал. Страна ему понравилась, зал тоже.



"Энергия берется от солнца, людей. Все иное вообще", – восторгался мужчина.



Как выяснилось, в американском спортзале Ситник не только качался. Нашел он время и на непристойности: спрятавшись за деревом, пишут СМИ, снимал одетую в купальник женщину. Та поднимала штангу и попала в кадр пышными бедрами. Фото Ситник выложил в своих социальных сетях.

Поклонники Киркорова не оценили такие наклонности его директора. Многие сочли, что для сотрудника народного артиста подобное поведение неприемлемо. Правда, пока ни Ситник, ни Киркоров инцидент не комментируют.

Ситник знаком с поп-королем около двух лет и в последнее время рядом с ним мелькает на концертах, раутах, съемках. Майами Максима вдохновила настолько, что он возмечтал состариться в этом городе. Но пока не представляет жизни без России и планирует вернуться сюда в ближайшее же время.

Ранее мы приводили слова Юрия Лозы, который считает, что об "отмене" Киркорова никто не жалеет.

