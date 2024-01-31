Павел Деревянко показал новую возлюбленную: "Светились от счастья"

Пара официально вышла в свет впервые

Павел Деревянко — известный ловелас и разбиватель женских сердец. Он не раз высказывался о мужской полигамии и тонко намекал, что не может быть счастлив только с одной дамой сердца. После расставания с матерью своих детей Дарьей Мясищевой, шоумен старательно держал интригу относительно наличия спутницы жизни. Это породило множество слухов и догадок, и вот наконец-то Деревянко официально вывел в свет свою новую возлюбленную.

Ей оказалась 33-летняя Зоя Фуць. Девушка вместе актером появилась на премьере фильма "Конец света". Парочка буквально светилась от счастья. В Сети подозревали, что Деревянко и Фуць вместе еще в 2021 году, когда они делились фото с совместного отдыха, передает "Пятый канал". Однако только сейчас актер официально заявил всему миру, что он в отношениях.

Известно, что Зоя и Павел уже живут вместе. 47-летний актер помогает возлюбленной воспитывать ее детей от первого брака. Счастливый Деревянко рассказал, что все началось с дружбы, а потом он понял, что перед ним "та самая".

"Встречаться вот только начали, всё добиться ее не мог", — поделился подробностями отношений Павел.

О Зое Фуць известно немного. Девушка не имеет отношения к шоу-бизнесу, а занимается продвижением личного бренда спортивной одежды. Также избранница Деревянко ведет блог.

Ранее Павел Деревянко рассказал, как его "развели" на 150 миллионов рублей.