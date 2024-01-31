МВД взялось за SHAMAN: началась масштабная проверка

МВД взялось за SHAMAN: началась масштабная проверка
Певец SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Действия звезды вызвали негодование у активиста

Над любимцем миллионов российских зрителей, певцом Ярославом Дроновым сгущаются тучи. В отношении SHAMAN началась масштабная проверка.

Стремительно взлетевшего на музыкальный Олимп артиста решили проверить на пропаганду нетрадиционного сексуального поведения, а также оскорбление чувств верующих. Такой любопытной информацией с общественностью поделилась скандально известная журналистка Ксения Собчак.

Блондинка уверяет, что соответствующее заявление поступило в МВД от некоего активиста Яна Коробкова. Мужчина внимательно пересмотрел клип популярной песни SHAMAN "Я русский" и обратил внимание на то, что у артиста там якобы сильно накрашены глаза. Это, по мнению Коробкова, идет вразрез с традиционными ценностями и может быть пропагандой ЛГБТ*.

Также активист углядел в действиях артиста оскорбление чувств верующих. По информации Собчак, МВД уже запустило проверку по соответствующим статьям.

К слову, ранее стало известно, что SHAMAN нашел способ заработать больше бюджетных денег.


*признано экстремистским и запрещено на территории России


Источник: YouTube-канал "Осторожно, Собчак" ✓ Надежный источник

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