"Ни один человек не горюет": Лоза порадовался отмене Киркорова

"Ни один человек не горюет": Лоза порадовался отмене Киркорова
Филипп Киркоров. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Музыкант высказался о незавидной судьбе поп-короля

Филипп Киркоров даже спустя месяц после скандальной вечеринки никак не может оправиться от последствий. Звезду убрали со всех популярных шоу, а концерты провести в России попросту не дадут – по крайней мере, в ближайшее время. И пока творческая судьба артиста под большим вопросом.

Людей, которые грустят из-за проблем у Киркорова, а также стараются его защитить, оказалось не так уж много. Напротив, значительная часть коллег даже обрадовалась этому. Среди них оказался Юрий Лоза.

Музыкант высказался о незавидной судьбе артиста, возмутившись, что Киркорову вообще невозможно завидовать, ведь он – глубоко одинокий и несчастный человек. По словам Лозы, певец всегда действует на публику, устраивает показуху, но при этом ни одного честного жеста или слова с его стороны нет.

Артист считает, что короля эстрады наконец "развенчали", и за этим последовал страшный кризис, стресс. 

"Вы думаете, кто-то из тех, кто его окружал, кто его расцеловывал, искренне горюет сегодня из-за того, что нет Киркорова? Ни один человек не горюет", – подытожил Юрий Лоза.

Ранее стало известно, что Филиппа Киркорова вышвырнули с премии "Золотой граммофон". 

Источник: Комсомольская правда
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