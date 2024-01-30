Цыганова высказалась о Кологривом: "Время дешевого хайпа"

Певица назвала его посредственным

Никита Кологривый после выхода громкого сериала "Слово пацана" нарасхват. Его приглашают на проекты, его день забит под завязку. Но когда артист находит время на интервью или заглянуть в соцсети, он не упускает возможности высказать мнение о каком-то событии или коллеге. Актер не теряется, щедро навешивая ярлыки, и этим разозлил уже немало знаменитых людей. Высказала мнение о звезде фильма "По щучьему велению" и Вика Цыганова.

Недавно Кологривый неуважительно говорил о звездах советского кино Александре Абдулове и Иннокентии Смоктуновском, заявив, что их роли для него скучны. В адрес современников тоже полетело немало едкой критики. Кто-то отвечал, кто-то проигнорировал. Леонид Ярмольник, друживший с Абдуловым, назвал Кологривого дураком. Вика Цыганова считает, что таким образом молодой актер пытается заработать популярность на именах знаменитостей и самоутвердиться.

"Сейчас время дешевого хайпа, дешевых выходок. Кто-то сказал, что-то подхватил", – сделала вывод певица.



Вика Цыганова утверждает, что все встанет на свои места со временем, но уже сейчас понятно: если Кологривый так говорит про несомненных звезд, он сам – посредственный актер.

Напомним, Никита Кологривый дал несколько резких интервью после взорвавшего Интернет сериала Жоры Крыжовникова, успев высказаться не лучшим образом о нескольких коллегах по киноиндустрии. Впрочем, жертвы его злоязыкой критики не стеснялись отвечать молодому коллеге, так же едко проходясь по нему самому.

Ранее мы писали, что Филипп Янковский тонко ответил на нападки Кологривого.

