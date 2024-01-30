Скончался бывший участник группы "Машина времени"

Причины смерти не раскрываются

Рок-музыкант и один из лючших блюзовых вокалистов и гитаристов России Юрий Ильченко скончался. Об этом сообщили его близкие знакомые. Мужчине было 70 лет.

Как передает телеканал "360", при жизни он успел поработать в коллективах "Машина времени" и "Земляне", записать альбом вместе с группой "Наутилус Помпилиус".

Ильченко родился в Ростове-на-Дону, но сознательную жизнь он прожил в Ленинграде. Любовь к музыке ему привили родители, которые также были связаны с творчеством. 

Причины смерти музыканта не раскрываются.

Ранее стало известно, что умер заслуженный артист России.

Источник: Telegram
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