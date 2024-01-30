После скандала режиссера "Мастера и Маргарита" решили наказать

Его могут привлечь к ответственности

Выход новой экранизации романа Булгакова "Мастер и Маргарита" стал крайне громким событием. Все из-за людей, причастных к созданию одной из самых дорогих российских кинокартин за последние годы – на нее потратили порядка 800 млн рублей. Люди обратили внимание, что режиссер Михаил Локшин, Евгений Цыганов, Юлия Снегирь и Полина Ауг успели оскандалиться из-за политической позиции.

Актерская чета Цыгнов-Снегирь свое отношение к происходящему особо не скрывала, но это никак не сказалось на их работе в России. У актрисы Полины Ауг в 2022-ом году уехала из страны мать – тоже артистка Юлия Ауг, сделав громкие заявления. Но больше всего вопросов у народа оказалось к режиссеру и гражданину США Михаилу Локшину, которого и вовсе позозревают в финансировании врага.

После того, как шум вокруг выхода фильма превратился в громогласный гул, продюсерскя компания "Марс медиа" объяснила, почему их всех взяли в проект. Там отметили, что работа над "Мастером и Маргаритой" началась еще пять лет назад, а после окончания съемок осенью 2021 года, режиссер Локшин прекратил свою работу и уехал обратно в Штаты.

"Дальнейшая работа над проектом велась под контролем продюсеров фильма", – уверяют в компании.

Однако после разразившегося скандала режиссера "Мастера и Маргариты" все же решили наказать в России. Известный общественный деятель Виталий Бородин требует привлечь его к ответственности по статье о фейках о российской армии и проверить на осуществление финансирования ВСУ. Дадут ли в итоге ход делу – неизвестно.