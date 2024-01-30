SHAMAN нашел способ заработать больше бюджетных денег

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Летом город Магнитогорск празднует свой 95-летний юбилей. На концерте в честь события предполагается выступление певца-патриота Ярослава Дронова, известного как SHAMAN. Стоимость часового выступления "съест" 15 миллионов бюджетных рублей.
Событие состоится 29 июня в главном городском парке у Вечного огня. Там и предполагается выступление Дронова, оплаченное бюджетными средствами.
Такая сумма – рекорд даже для самого SHAMAN: в прошлом году ему платили 8 миллионов. Для сравнения: концерт Юлии Чичериной, по данным концертного агентства "123SHOW", обходится заказчикам в 500 тысяч. То есть за шоу в Магнитогорске заплатят сумму, эквивалентную 30 концертам Чичериной. Половину суммы певец получит в феврале, вторую – в июне.
Это будет вторая попытка Дронова выступить в Магнитке. Сначала он собирался спеть для жителей города в феврале, и билеты раскупались активно еще осенью, но внезапно концерт отменили.
Напомним, Ярослав Дронов, взявший псевдоним SHAMAN – певец патриот, чья популярность взлетела в последние пару лет. Его лучшие хиты – "Я русский" и "Встанем", в клипе на последнюю песню снялись некоторые звезды эстрады.
Ранее мы писали, что жители Кургана, возмущенные немыслимым райдером Ярослава Дронова, призывали бойкотировать его концерт.
Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием
Некоторые политики стараются усугубить ситуацию