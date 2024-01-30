SHAMAN нашел способ заработать больше бюджетных денег

SHAMAN нашел способ заработать больше бюджетных денег
SHAMAN. Фото: Petrov Sergey/news.ru /globallookpress.com
Обсуждение условий идет полным ходом

Летом город Магнитогорск празднует свой 95-летний юбилей. На концерте в честь события предполагается выступление певца-патриота Ярослава Дронова, известного как SHAMAN. Стоимость часового выступления "съест" 15 миллионов бюджетных рублей.

Событие состоится 29 июня в главном городском парке у Вечного огня. Там и предполагается выступление Дронова, оплаченное бюджетными средствами.

Фото: скрин с сайта госзакупок

Такая сумма – рекорд даже для самого SHAMAN: в прошлом году ему платили 8 миллионов. Для сравнения: концерт Юлии Чичериной, по данным концертного агентства "123SHOW", обходится заказчикам в 500 тысяч. То есть за шоу в Магнитогорске заплатят сумму, эквивалентную 30 концертам Чичериной. Половину суммы певец получит в феврале, вторую – в июне.

Это будет вторая попытка Дронова выступить в Магнитке. Сначала он собирался спеть для жителей города в феврале, и билеты раскупались активно еще осенью, но внезапно концерт отменили.

Напомним, Ярослав Дронов, взявший псевдоним SHAMAN – певец патриот, чья популярность взлетела в последние пару лет. Его лучшие хиты – "Я русский" и "Встанем", в клипе на последнюю песню снялись некоторые звезды эстрады.

Ранее мы писали, что жители Кургана, возмущенные немыслимым райдером Ярослава Дронова, призывали бойкотировать его концерт.

Источник: Сайт госзакупок ✓ Надежный источник
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