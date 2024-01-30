Легендарного актера Алена Делона ограничили в дееспособности

Актеру назначили опекуна

88-летний Ален Делон болен раком и болезнью Альцгеймера, однако оставить в покое культового артиста не могут до сих пор. Так, теперь звезду ограничили в дееспособности постановлением французского суда. С этого момента все решения относительно недвижимости будет принимать назначенный опекун, имя которого осталось в секрете, а также контролировать его лечение.

Этому решению очень обрадовалась дочь Алена Делона Анушка, которая и подавала иски в суд. А вот сыновьям Энтони и Алену-Фабьену это не по нраву. Они добиваются признания отца полностью недееспособным, так как это решение повлечет аннулирование завещания, согласно которому им достается по 25%, а дочери – 50% огромного состояния актера.

Если опекун подтвердит слова Анушки о том, что умственные способности ее отца намеренно занижают, то сыновьям придется довольствоваться тем, что оставил отец, и не претендовать на большее. Этого и добивается наследница звезды.

Известно, что дети Алена Делона борются за наследство в 300 миллионов евро. Сыновья держат актера у себя в Швейцарии и не пускают сестру на порог дома. Из-за страха, что Анушка увезет отца в Швейцарию, они даже наняли охрану.

Ранее стало известно, что Тактаров довел голливудскую звезду до бешенства.