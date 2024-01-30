Вскрылись ужасающие условия содержания Би-2 в Таиланде: "В клетке на жаре"

Вскрылись ужасающие условия содержания Би-2 в Таиланде: "В клетке на жаре"
Би-2. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыкантов готовят к депортации

Стало известно, что над музыкантами Би-2 "издеваются" в Таиланде. Об этом сообщил журналист Михаил Козырев*, которого в России признали иностранным агентом. Их содержат в ужасающих условиях: в клетке под палящим солнцем, никакой тени над их тюрьмой нет, сообщил журналист.  

" <...> клетка под раскаленным солнцем, там 35-40 градусов жары"  —  заявил Козырев*.

Зверские условия содержания музыкантов  —  это еще не все. По словам Михаила, у артистов отняли все гаджеты, и они не могут ни с кем связаться. Кроме того, им не предоставили переведенные документы, с которыми по закону задержанные должны были ознакомиться. Рокеров постоянно подвергают психологическому насилию, рассказал журналист, к ним подсаживают переводчиков, которые угрожают и намекают на взятку. 

Участников российской группы Би-2 задержали в Пхукете за нелегальное выступление, напоминает телеканал "360". Сначала музыкантам выписали штраф и отпустили, однако позже снова задержали и доставили в Бангкок, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Известно, что рокерам грозит депортация, однако большую часть коллектива отправят не в Россию, а в Израиль, пишет RT, так как в королевство Таиланд они въехали не по российским паспортам. 

*признаны иноагентами в России

Источник: Радиоточка НСН ✓ Надежный источник
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