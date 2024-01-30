Вскрылись ужасающие условия содержания Би-2 в Таиланде: "В клетке на жаре"

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Стало известно, что над музыкантами Би-2 "издеваются" в Таиланде. Об этом сообщил журналист Михаил Козырев*, которого в России признали иностранным агентом. Их содержат в ужасающих условиях: в клетке под палящим солнцем, никакой тени над их тюрьмой нет, сообщил журналист.
" <...> клетка под раскаленным солнцем, там 35-40 градусов жары" — заявил Козырев*.
Зверские условия содержания музыкантов — это еще не все. По словам Михаила, у артистов отняли все гаджеты, и они не могут ни с кем связаться. Кроме того, им не предоставили переведенные документы, с которыми по закону задержанные должны были ознакомиться. Рокеров постоянно подвергают психологическому насилию, рассказал журналист, к ним подсаживают переводчиков, которые угрожают и намекают на взятку.
Участников российской группы Би-2 задержали в Пхукете за нелегальное выступление, напоминает телеканал "360". Сначала музыкантам выписали штраф и отпустили, однако позже снова задержали и доставили в Бангкок, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Известно, что рокерам грозит депортация, однако большую часть коллектива отправят не в Россию, а в Израиль, пишет RT, так как в королевство Таиланд они въехали не по российским паспортам.
*признаны иноагентами в России
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