На что потратил самый крупный гонорар Павел Воля

Ведущий признался, что это была фантастика

На шоу Павла Воли побывала группа Dabro. В разговоре возникла тема самого крупного вознаграждения за работу, которое когда-нибудь получали участники. Собеседники начали вспоминать, когда им серьезно везло с оплатой их работы. Звезда Comedy Club Павел Воля честно признался, что однажды, получив гонорар за выступление на корпоративе, потратил эту сумму на машину.

"Она была подержанная, но для меня на тот момент это было фантастикой", – вспоминал артист.



Точной стоимости заветных "колес" ведущий, разумеется, припомнить не мог за давностью лет, но история запала в память надолго именно неожиданно крупным доходом. Илья Соболев, напарник Павла Воли по эфиру, вспомнил, что его самого крупного заработка хватило на первый взнос по ипотеке за казанскую квартиру.

Однако, тут же заметил юморист, представление многих людей о том, что звезды получают миллионные гонорары и в буквальном смысле гребут деньги лопатой, к сожалению, ошибочно. Наоборот, такие крупные суммы в доходах эстрадных артистов – скорее редкость, и чаще им приходилось выступать за куда более скромные деньги.

Ранее мы писали, что Павел Воля выступил с объяснением взорвавшей Интернет шутки про изнасилование. По его словам, многие просто не смогли оценить метафору и вырвали фразу из контекста.

