Лоза сделал громкое заявление о возвращении Пугачевой в Россию

Лоза сделал громкое заявление о возвращении Пугачевой в Россию
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press /globallookpress.com
Автор и исполнитель раскрыл секрет успеха примадонны

Юрий Лоза сделал громкое заявление о возвращении Пугачевой в Россию. Певец считает, что возможно, на Родину она однажды и вернется, но на сцене ей места уже нет.

Лоза назвал Пугачеву большой певицей и признал, что она была очень яркой фигурой и сильно выделялась на фоне остальных коллег по советской эстраде. За ней тянулся шлейф скандалов, мужей, разводов, романов – ничего подобного у других актрис и певиц не было.

Сегодняшнее наполнение околоэстрадной прессы, по словам композитора, подтверждает секрет успеха примадонны: народу важнее не то, что артист выпустил новую песню или снял клип. Гораздо интереснее людям, что натворила та или иная звезда, чем прославилась и где прокололась.

"Та Пугачева, о которой я говорю, ушла 15 лет назад со сцены, но остается медийным персонажем", – подчеркнул Юрий Лоза.

Лоза считает также, что российский зритель потерял интерес к жизни бывшего кумира и ее творчеству. Если много лет назад послушать песню можно было на выступлении певицы, то сегодня репертуар примадонны, говорит Лоза, отлично исполняют группа A-Studio и другие артисты. Так что как исполнительница Пугачева уже не котируется.

Лоза коснулся и ответственности певца перед слушателем, перед своим голосом – рабочим инструментом. Он признался, что бросил курить, когда понял, что это плохо сказывается на качестве его вокала. Мирей Матье, напомнил артист, старше Пугачевой, но по-прежнему в великолепной форме и поет в той же тональности, что и годы назад. Потому что она много спит и тепло одевается перед выходом на улицу. Примадонна же, считает он, курит до сих пор и уже не осилит прежнее качество исполнения.

Тем не менее, отметил Лоза, Алла Пугачева, которой на днях исполняется 75 лет, жила на всю катушку, ни в чем не отказывая себе.

Ранее мы рассказывали, как собирается отмечать очередной юбилей бывшая королева российской эстрады.

Источник: АИФ ✓ Надежный источник
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