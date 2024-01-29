Боярский подло предал жену: артиста "спасла" страшная болезнь

Боярский подло предал жену: артиста "спасла" страшная болезнь
Михаил Боярский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Михаил оказался не лучшим мужем

Многие советские и российские женщины томно вздыхали, глядя на удалых красавцев-героев, образы которых на экране виртуозно воплощал знаменитый актер Михаил Боярский. В свое время артист был настоящим секс-символом эпохи. О таком муже можно было только мечтать. Однако, как стало известно, Боярский оказался не лучшим супругом. Он жестоко предал жену.

Спустя годы популярная советская актриса Лариса Луппиан нашла в себе силы и рассказала, с чем ей пришлось столкнуться в браке с Боярским. Оказалось, что главный Мушкетер страны не утруждал себя тем, чтобы вести порядочный образ жизни и преспокойно обманывал жену.

Лариса рассказала, что в молодые годы вокруг Михаила постоянно вились поклонницы. Однажды артист не сумел совладать с собой и уступил соблазну. Боярский изменил своей жене, о чем она вскоре узнала и решила развестись.

Луппиан подчеркивает, что такой подлый удар не оставил ей выбора – она хотела расторгнуть брак. Однако Михаила "спасло" одно обстоятельство. Боярский страдал тяжелой формой панкреатита, и его супруга из жалости простила неверного мужа.

"Да, я хотела развестись, и только серьезная болезнь Миши остановила. Я его простила раз и навсегда. Но ничего не забыла", – рассказала актриса.

К слову, ранее стало известно, у кого Боярский украл роль Д’Артаньяна.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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