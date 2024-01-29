Адвокат оценила вероятность возвращения Моргенштерна* в Дубай

Адвокат оценила вероятность возвращения Моргенштерна* в Дубай
Моргенштерн*. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алишера* выгнали из страны, не объяснив причину

Скандально известного рэпера Моргенштерна* с позором выгнали из Дубая, даже не объяснив причину. Теперь убитый горем певец отсиживается на Бали и сокрушается в раздумьях, пустят ли его обратно. На вопрос Алишера* ответила адвокат Елена Сенина. Она считает, что Моргенштерну* могут разрешить вернуться в Эмираты, но на это потребуется минимум полгода. 

Сенина также рассказала,  из-за чего рэперу могли запретить въезжать в Дубай. По ее словам, это могут быть уголовные дела или другие преступления, а также неявка в суд, долги, спорные вопросы по аренде, либо работа в стране без полученного на то разрешения. По словам Елены, власти могут отменить свое решение, но потребуется официальное обращение Моргенштерна*. Рассматривать его будут как минимум 6 месяцев. 

Сам Алишер* заявил, что намерен вступить в диалог с правительством Эмиратов. Об этом он заявил в ролике на своем YouTube-канале, где на протяжении 40 минут жалуется на свою несправедливую долю. Рэпер также рассказал, что Дубай стал для него родным, ведь он ведет там несколько бизнесов и успел крупно потратиться на недвижимость в городе. 

Рэпер отметил, что не нарушал закон страны и понятия не имеет, за что его выдворили из Арабских Эмиратов. Однако известно, что певец никогда не отличался примерностью и в прошлом году в том же Дубае дебоширил пьяным на своем концерте. 

Ранее стало известно, что Моргенштерну* и Галкину* предложили работу  в России. 

* признан иноагентом в России

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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